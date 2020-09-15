WING (WING) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WING (WING), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WING (WING) מידע Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts. אתר רשמי: https://wing.finance/ מסמך לבן: https://docs.wing.finance/ סייר בלוקים: https://explorer.ont.io/ קנה WINGעכשיו!

WING (WING) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WING (WING), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 761.43K $ 761.43K $ 761.43K ההיצע הכולל: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M אספקה במחזור: $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M שיא כל הזמנים: $ 172.2715 $ 172.2715 $ 172.2715 שפל כל הזמנים: $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 מחיר נוכחי: $ 0.1469 $ 0.1469 $ 0.1469 למידע נוסף על WING (WING) מחיר

WING (WING) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WING (WING) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WING אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WINGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WINGטוקניומיקה, חקרו אתWINGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WING מעוניין להוסיף את WING (WING) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WING, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WING ב-MEXC עכשיו!

WING (WING) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WINGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WING עכשיו את היסטוריית המחירים!

WING חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WING עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WING משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WINGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

