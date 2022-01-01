Wen (WEN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Wen (WEN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Wen (WEN) מידע A community coin to immortalize WEN culture. אתר רשמי: https://www.wenwencoin.com/ מסמך לבן: https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk קנה WENעכשיו!

Wen (WEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wen (WEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 24.44M $ 24.44M $ 24.44M ההיצע הכולל: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B אספקה במחזור: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B FDV (שווי מדולל מלא): $ 24.44M $ 24.44M $ 24.44M שיא כל הזמנים: $ 0.0005656 $ 0.0005656 $ 0.0005656 שפל כל הזמנים: $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 מחיר נוכחי: $ 0.00003359 $ 0.00003359 $ 0.00003359 למידע נוסף על Wen (WEN) מחיר

Wen (WEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wen (WEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WENטוקניומיקה, חקרו אתWENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Wen (WEN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WEN עכשיו את היסטוריית המחירים!

