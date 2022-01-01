Vtrading (VTRADING) טוקנומיקה
The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience.
Vtrading (VTRADING) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Vtrading (VTRADING) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של VTRADING אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות VTRADINGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את VTRADINGטוקניומיקה, חקרו אתVTRADINGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ניתוח היסטוריית המחירים של VTRADINGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.
