Vtrading (VTRADING) מידע The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. אתר רשמי: https://www.vtrading.com/#/ מסמך לבן: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c קנה VTRADINGעכשיו!

Vtrading (VTRADING) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vtrading (VTRADING), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M שיא כל הזמנים: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 שפל כל הזמנים: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 מחיר נוכחי: $ 0.00199 $ 0.00199 $ 0.00199 למידע נוסף על Vtrading (VTRADING) מחיר

Vtrading (VTRADING) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vtrading (VTRADING) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VTRADING אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VTRADINGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VTRADINGטוקניומיקה, חקרו אתVTRADINGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

