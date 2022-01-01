VaporFund (VPR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VaporFund (VPR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VaporFund (VPR) מידע Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards. אתר רשמי: https://www.vaporfund.com/ מסמך לבן: https://medium.com/@VaporWallet/vaporwallet-litepaper-312a3a806068 סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xB96D0f29a0aC9AF4a32835e90EC6531389765089

VaporFund (VPR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VaporFund (VPR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 510.20K $ 510.20K $ 510.20K שיא כל הזמנים: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 שפל כל הזמנים: $ 0.000339534066006978 $ 0.000339534066006978 $ 0.000339534066006978 מחיר נוכחי: $ 0.0005102 $ 0.0005102 $ 0.0005102 למידע נוסף על VaporFund (VPR) מחיר

VaporFund (VPR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VaporFund (VPR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VPR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VPRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VPRטוקניומיקה, חקרו אתVPRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

VaporFund (VPR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VPRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VPR עכשיו את היסטוריית המחירים!

VPR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VPR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VPR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VPRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

