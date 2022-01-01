VARA (VARA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VARA (VARA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VARA (VARA) מידע Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. אתר רשמי: https://vara.network/ סייר בלוקים: https://vara.subscan.io/ קנה VARAעכשיו!

VARA (VARA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VARA (VARA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M ההיצע הכולל: $ 10.01B $ 10.01B $ 10.01B אספקה במחזור: $ 4.06B $ 4.06B $ 4.06B FDV (שווי מדולל מלא): $ 39.55M $ 39.55M $ 39.55M שיא כל הזמנים: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 שפל כל הזמנים: $ 0.003914883732515456 $ 0.003914883732515456 $ 0.003914883732515456 מחיר נוכחי: $ 0.003953 $ 0.003953 $ 0.003953 למידע נוסף על VARA (VARA) מחיר

VARA (VARA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VARA (VARA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VARA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VARAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VARAטוקניומיקה, חקרו אתVARAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VARA מעוניין להוסיף את VARA (VARA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VARA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VARA ב-MEXC עכשיו!

VARA (VARA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VARAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VARA עכשיו את היסטוריית המחירים!

VARA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VARA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VARA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VARAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

