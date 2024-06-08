ULTI

Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains.

שֵׁםULTI

דירוגNo.1027

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.91%

אספקת מחזור6,675,001,099

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת10,000,000,000

שיעור מחזור0.6675%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.07451395744728058,2024-06-08

המחיר הנמוך ביותר0.001411020232465407,2025-07-08

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

