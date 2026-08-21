TOYOW מחיר היום

מחיר TOYOW (TTN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06959, עם שינוי של 0.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TTN ל ILS הוא ₪ 0.06959 לכל TTN.

TOYOW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TTN. ב‑24 השעות האחרונות, TTN סחר בין ₪ 0.06935 (נמוך) ל ₪ 0.07025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TTN נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +4.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 317.29K.

TOYOW (TTN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 317.29K₪ 317.29K ₪ 317.29K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 69.59M₪ 69.59M ₪ 69.59M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של TOYOW הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 317.29K. ההיצע במחזור של TTN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 69.59M.