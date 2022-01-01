Tradetomato (TTM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Tradetomato (TTM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Tradetomato (TTM) מידע Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. אתר רשמי: https://www.tradetomato.com/ מסמך לבן: https://documentation.tradetomato.com/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0 קנה TTMעכשיו!

Tradetomato (TTM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tradetomato (TTM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 249.66K $ 249.66K $ 249.66K ההיצע הכולל: $ 996.20M $ 996.20M $ 996.20M אספקה במחזור: $ 80.64M $ 80.64M $ 80.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M שיא כל הזמנים: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 שפל כל הזמנים: $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 מחיר נוכחי: $ 0.003096 $ 0.003096 $ 0.003096 למידע נוסף על Tradetomato (TTM) מחיר

Tradetomato (TTM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tradetomato (TTM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TTM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TTMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TTMטוקניומיקה, חקרו אתTTMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

