Telos (TLOS) מידע Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. אתר רשמי: https://telos.net/ מסמך לבן: https://telos.net/whitepaper סייר בלוקים: https://teloscan.io קנה TLOSעכשיו!

Telos (TLOS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Telos (TLOS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 28.44M $ 28.44M $ 28.44M ההיצע הכולל: $ 466.65M $ 466.65M $ 466.65M אספקה במחזור: $ 440.52M $ 440.52M $ 440.52M FDV (שווי מדולל מלא): $ 30.12M $ 30.12M $ 30.12M שיא כל הזמנים: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 שפל כל הזמנים: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 מחיר נוכחי: $ 0.06455 $ 0.06455 $ 0.06455 למידע נוסף על Telos (TLOS) מחיר

Telos (TLOS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Telos (TLOS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TLOS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TLOSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TLOSטוקניומיקה, חקרו אתTLOSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TLOS מעוניין להוסיף את Telos (TLOS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TLOS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TLOS ב-MEXC עכשיו!

Telos (TLOS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TLOSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TLOS עכשיו את היסטוריית המחירים!

TLOS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TLOS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TLOS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TLOSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

