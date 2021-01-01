SakuraUnitedPlatform (SUP1) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SakuraUnitedPlatform (SUP1), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SakuraUnitedPlatform (SUP1) מידע SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022. אתר רשמי: https://sakura-sup.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca קנה SUP1עכשיו!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SakuraUnitedPlatform (SUP1), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 59.92M $ 59.92M $ 59.92M שיא כל הזמנים: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.05992 $ 0.05992 $ 0.05992 למידע נוסף על SakuraUnitedPlatform (SUP1) מחיר

SakuraUnitedPlatform (SUP1) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SakuraUnitedPlatform (SUP1) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUP1 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUP1האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUP1טוקניומיקה, חקרו אתSUP1המחיר בזמן אמת של אסימונים!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUP1עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUP1 עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUP1 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUP1 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUP1 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUP1עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

