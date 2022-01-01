STUFF.io (STUFF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי STUFF.io (STUFF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

STUFF.io (STUFF) מידע BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. אתר רשמי: https://stuff.io/ מסמך לבן: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce סייר בלוקים: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b קנה STUFFעכשיו!

STUFF.io (STUFF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור STUFF.io (STUFF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M ההיצע הכולל: $ 7.98B $ 7.98B $ 7.98B אספקה במחזור: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (שווי מדולל מלא): $ 41.20M $ 41.20M $ 41.20M שיא כל הזמנים: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 שפל כל הזמנים: $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 מחיר נוכחי: $ 0.00412 $ 0.00412 $ 0.00412 למידע נוסף על STUFF.io (STUFF) מחיר

STUFF.io (STUFF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של STUFF.io (STUFF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STUFF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STUFFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STUFFטוקניומיקה, חקרו אתSTUFFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

