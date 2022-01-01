StreamCoin (STRM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי StreamCoin (STRM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

StreamCoin (STRM) מידע StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. אתר רשמי: https://stream-coin.com מסמך לבן: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 קנה STRMעכשיו!

StreamCoin (STRM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור StreamCoin (STRM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M ההיצע הכולל: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B אספקה במחזור: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M שיא כל הזמנים: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 שפל כל הזמנים: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 מחיר נוכחי: $ 0.0011267 $ 0.0011267 $ 0.0011267 למידע נוסף על StreamCoin (STRM) מחיר

StreamCoin (STRM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של StreamCoin (STRM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STRM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STRMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STRMטוקניומיקה, חקרו אתSTRMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STRM מעוניין להוסיף את StreamCoin (STRM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STRM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STRM ב-MEXC עכשיו!

StreamCoin (STRM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STRMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STRM עכשיו את היסטוריית המחירים!

STRM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STRM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STRM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STRMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

