STRM

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

שֵׁםSTRM

דירוגNo.1967

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור1,492,629,682

מקסימום היצע3,041,407,378.956867

אספקה כוללת3,041,407,378.956867

שיעור מחזור0.4907%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.29833616488197456,2022-05-06

המחיר הנמוך ביותר0.000502346011046426,2024-12-16

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואStreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

