Stobox (STBU) מידע Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. אתר רשמי: https://www.stobox.io/ מסמך לבן: https://docs.stobox.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed קנה STBUעכשיו!

Stobox (STBU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Stobox (STBU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M ההיצע הכולל: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M אספקה במחזור: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M שיא כל הזמנים: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 שפל כל הזמנים: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 מחיר נוכחי: $ 0.01422 $ 0.01422 $ 0.01422 למידע נוסף על Stobox (STBU) מחיר

Stobox (STBU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Stobox (STBU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STBU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STBUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STBUטוקניומיקה, חקרו אתSTBUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

