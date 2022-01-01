STAT (STAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי STAT (STAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

STAT (STAT) מידע STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. אתר רשמי: https://statproject.io/en/ מסמך לבן: https://whitepaper-en.statproject.io סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 קנה STATעכשיו!

STAT (STAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור STAT (STAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M ההיצע הכולל: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M אספקה במחזור: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M שיא כל הזמנים: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 שפל כל הזמנים: $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 מחיר נוכחי: $ 0.06788 $ 0.06788 $ 0.06788 למידע נוסף על STAT (STAT) מחיר

STAT (STAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של STAT (STAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STATטוקניומיקה, חקרו אתSTATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

STAT (STAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

STAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

