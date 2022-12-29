STAT

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

שֵׁםSTAT

דירוגNo.1363

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)15.81%

אספקת מחזור75,918,327.7646755

מקסימום היצע0

אספקה כוללת96,918,327.764706

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.790730933318142,2022-12-29

המחיר הנמוך ביותר0.0440396795678309,2025-08-19

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

