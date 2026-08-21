MicroVisionChain מחיר היום

מחיר MicroVisionChain (SPACEMVC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.020922, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPACEMVC ל ILS הוא ₪ 0.020922 לכל SPACEMVC.

MicroVisionChain כרגע מדורג במקום #4207 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SPACEMVC. ב‑24 השעות האחרונות, SPACEMVC סחר בין ₪ 0.015819 (נמוך) ל ₪ 0.023867 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 112.32531943511520486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0227947181770861813.

ביצועים לטווח קצר, SPACEMVC נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +20.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 52.75K.

MicroVisionChain (SPACEMVC) מידע שוק

דירוג No.4207 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 52.75K₪ 52.75K ₪ 52.75K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 439.36K₪ 439.36K ₪ 439.36K אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 21,000,000 21,000,000 21,000,000 אספקה כוללת 21,000,000 21,000,000 21,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SPACE

שווי השוק הנוכחי של MicroVisionChain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 52.75K. ההיצע במחזור של SPACEMVC הוא --, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 439.36K.