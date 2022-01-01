SOON (SOON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SOON (SOON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SOON (SOON) מידע SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. אתר רשמי: https://soo.network/ מסמך לבן: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe קנה SOONעכשיו!

SOON (SOON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SOON (SOON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 72.61M $ 72.61M $ 72.61M ההיצע הכולל: $ 972.01M $ 972.01M $ 972.01M אספקה במחזור: $ 286.44M $ 286.44M $ 286.44M FDV (שווי מדולל מלא): $ 246.41M $ 246.41M $ 246.41M שיא כל הזמנים: $ 0.6405 $ 0.6405 $ 0.6405 שפל כל הזמנים: $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 מחיר נוכחי: $ 0.2535 $ 0.2535 $ 0.2535 למידע נוסף על SOON (SOON) מחיר

SOON (SOON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SOON (SOON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOONטוקניומיקה, חקרו אתSOONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SOON מעוניין להוסיף את SOON (SOON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SOON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SOON ב-MEXC עכשיו!

SOON (SOON) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOON עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOON חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOONעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

