Snapmuse.io (SMX) מידע Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”). אתר רשמי: https://snapmuse.io/ מסמך לבן: https://snapmuse.io/lightpaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA קנה SMXעכשיו!

Snapmuse.io (SMX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Snapmuse.io (SMX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 754.50K $ 754.50K $ 754.50K שיא כל הזמנים: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 שפל כל הזמנים: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 מחיר נוכחי: $ 0.001509 $ 0.001509 $ 0.001509 למידע נוסף על Snapmuse.io (SMX) מחיר

Snapmuse.io (SMX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Snapmuse.io (SMX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SMX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SMXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SMXטוקניומיקה, חקרו אתSMXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SMX מעוניין להוסיף את Snapmuse.io (SMX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SMX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SMX ב-MEXC עכשיו!

Snapmuse.io (SMX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SMXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SMX עכשיו את היסטוריית המחירים!

SMX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SMX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SMX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SMXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

