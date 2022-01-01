Sekuya (SKYA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sekuya (SKYA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sekuya (SKYA) מידע Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. אתר רשמי: https://sekuya.io/ מסמך לבן: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 קנה SKYAעכשיו!

Sekuya (SKYA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sekuya (SKYA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M ההיצע הכולל: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M אספקה במחזור: $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M שיא כל הזמנים: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 שפל כל הזמנים: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 מחיר נוכחי: $ 0.004721 $ 0.004721 $ 0.004721 למידע נוסף על Sekuya (SKYA) מחיר

Sekuya (SKYA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sekuya (SKYA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SKYA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SKYAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SKYAטוקניומיקה, חקרו אתSKYAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

