ShareToken מחיר היום

מחיר ShareToken (SHR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0003153, עם שינוי של 6.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHR ל ILS הוא ₪ 0.0003153 לכל SHR.

ShareToken כרגע מדורג במקום #1770 לפי שווי שוק של ₪ 1.14M, עם היצע במחזור של 3.61B SHR. ב‑24 השעות האחרונות, SHR סחר בין ₪ 0.0003115 (נמוך) ל ₪ 0.0003362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.2946834566, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0004568953442073579.

ביצועים לטווח קצר, SHR נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -6.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 3.29K.

ShareToken (SHR) מידע שוק

דירוג No.1770 שווי שוק ₪ 1.14M₪ 1.14M ₪ 1.14M נפח (24 שעות) ₪ 3.29K₪ 3.29K ₪ 3.29K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.09M₪ 2.09M ₪ 2.09M אספקת מחזור 3.61B 3.61B 3.61B אספקה כוללת 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של ShareToken הוא ₪ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 3.29K. ההיצע במחזור של SHR הוא 3.61B, עם היצע כולל של 6631168865.24. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.09M.