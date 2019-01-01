SENSORIUM (SENSO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SENSORIUM (SENSO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SENSORIUM (SENSO) מידע Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. אתר רשמי: https://sensoriumxr.com/ מסמך לבן: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 קנה SENSOעכשיו!

SENSORIUM (SENSO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SENSORIUM (SENSO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 276.37K $ 276.37K $ 276.37K ההיצע הכולל: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M אספקה במחזור: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M שיא כל הזמנים: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 שפל כל הזמנים: $ 0.003654804911115655 $ 0.003654804911115655 $ 0.003654804911115655 מחיר נוכחי: $ 0.003933 $ 0.003933 $ 0.003933 למידע נוסף על SENSORIUM (SENSO) מחיר

SENSORIUM (SENSO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SENSORIUM (SENSO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SENSO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SENSOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SENSOטוקניומיקה, חקרו אתSENSOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SENSO מעוניין להוסיף את SENSORIUM (SENSO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SENSO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SENSO ב-MEXC עכשיו!

SENSORIUM (SENSO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SENSOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SENSO עכשיו את היסטוריית המחירים!

SENSO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SENSO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SENSO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SENSOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

