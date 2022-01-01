Sentio Protocol (SEN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sentio Protocol (SEN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sentio Protocol (SEN) מידע Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. אתר רשמי: https://sentio.ai/ מסמך לבן: https://docs.sentio.ai/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 קנה SENעכשיו!

Sentio Protocol (SEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sentio Protocol (SEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M שיא כל הזמנים: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 שפל כל הזמנים: $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 מחיר נוכחי: $ 0.02322 $ 0.02322 $ 0.02322 למידע נוסף על Sentio Protocol (SEN) מחיר

Sentio Protocol (SEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sentio Protocol (SEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SENטוקניומיקה, חקרו אתSENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את Sentio Protocol (SEN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SEN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Sentio Protocol (SEN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SEN עכשיו את היסטוריית המחירים!

SEN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SENעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

