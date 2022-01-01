Shieldeum (SDM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Shieldeum (SDM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Shieldeum (SDM) מידע Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. אתר רשמי: https://shieldeum.net/ מסמך לבן: https://docs.shieldeum.net/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d קנה SDMעכשיו!

Shieldeum (SDM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Shieldeum (SDM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 940.15K $ 940.15K $ 940.15K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 288.04M $ 288.04M $ 288.04M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M שיא כל הזמנים: $ 0.245913 $ 0.245913 $ 0.245913 שפל כל הזמנים: $ 0.003336894274861816 $ 0.003336894274861816 $ 0.003336894274861816 מחיר נוכחי: $ 0.003264 $ 0.003264 $ 0.003264 למידע נוסף על Shieldeum (SDM) מחיר

Shieldeum (SDM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Shieldeum (SDM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SDM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SDMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SDMטוקניומיקה, חקרו אתSDMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SDM מעוניין להוסיף את Shieldeum (SDM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SDM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SDM ב-MEXC עכשיו!

Shieldeum (SDM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SDMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SDM עכשיו את היסטוריית המחירים!

SDM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SDM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SDM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SDMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

