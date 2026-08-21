Spring Dev Bank מחיר היום

מחיר Spring Dev Bank (SDB) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00123, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SDB ל ILS הוא ₪ 0.00123 לכל SDB.

Spring Dev Bank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SDB. ב‑24 השעות האחרונות, SDB סחר בין ₪ 0.00122 (נמוך) ל ₪ 0.001245 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SDB נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +0.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 10.59K.

Spring Dev Bank (SDB) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 10.59K₪ 10.59K ₪ 10.59K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 123.00M₪ 123.00M ₪ 123.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של Spring Dev Bank הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 10.59K. ההיצע במחזור של SDB הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 123.00M.