Scroll (SCR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Scroll (SCR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Scroll (SCR) מידע Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup. אתר רשמי: https://scroll.io/ מסמך לבן: https://scroll.io/files/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://scrollscan.com/token/0xd29687c813d741e2f938f4ac377128810e217b1b קנה SCRעכשיו!

Scroll (SCR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Scroll (SCR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 67.09M $ 67.09M $ 67.09M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 353.10M $ 353.10M $ 353.10M שיא כל הזמנים: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 שפל כל הזמנים: $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 מחיר נוכחי: $ 0.3531 $ 0.3531 $ 0.3531 למידע נוסף על Scroll (SCR) מחיר

Scroll (SCR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Scroll (SCR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCRטוקניומיקה, חקרו אתSCRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCR מעוניין להוסיף את Scroll (SCR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCR ב-MEXC עכשיו!

Scroll (SCR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCR עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

