גלה תובנות מרכזיות לגבי ritestream (RITE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
ritestream (RITE) מידע

ritestream is an eco-system platform for the creation, monetisation and consumption of film and TV content in Web3. ritestream’s vision is to democratise the creator economy and generate revenues in the metaverse and via NFT’s for creators and the community.

אתר רשמי:
https://ritestream.io/
מסמך לבן:
https://downloads.ctfassets.net/7w1fepsz9734/PTNTKcjD1zR5EwLHRcaq3/f77215c3ab124060265261be579ed4bc/ritepaper.pdf
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0x0808Bf94d57C905F1236212654268EF82E1e594E

ritestream (RITE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ritestream (RITE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.11M
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 720.67M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.54M
שיא כל הזמנים:
$ 0.13859
שפל כל הזמנים:
$ 0.00039709608385956
מחיר נוכחי:
$ 0.001536
ritestream (RITE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של ritestream (RITE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של RITE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות RITEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את RITEטוקניומיקה, חקרו אתRITEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RITE

מעוניין להוסיף את ritestream (RITE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RITE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

ritestream (RITE) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של RITEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

RITE חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן RITE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RITE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.