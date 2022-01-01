REVOX (REX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי REVOX (REX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

REVOX (REX) מידע REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. אתר רשמי: https://www.revox.ai/ מסמך לבן: https://docs.revox.ai/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE קנה REXעכשיו!

REVOX (REX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור REVOX (REX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 119.10M $ 119.10M $ 119.10M ההיצע הכולל: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B אספקה במחזור: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (שווי מדולל מלא): $ 183.09M $ 183.09M $ 183.09M שיא כל הזמנים: $ 0.06666 $ 0.06666 $ 0.06666 שפל כל הזמנים: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 מחיר נוכחי: $ 0.061031 $ 0.061031 $ 0.061031 למידע נוסף על REVOX (REX) מחיר

REVOX (REX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של REVOX (REX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של REX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות REXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את REXטוקניומיקה, חקרו אתREXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות REX מעוניין להוסיף את REVOX (REX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת REX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות REX ב-MEXC עכשיו!

REVOX (REX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של REXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה REX עכשיו את היסטוריית המחירים!

REX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן REX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו REX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה REXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

