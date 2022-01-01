Quantlytica (QTLX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Quantlytica (QTLX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Quantlytica (QTLX) מידע Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions. אתר רשמי: https://www.quantlytica.com/ מסמך לבן: https://docs.quantlytica.com/ סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x4D840b741bc05FDE325D4Ec0B4CFCD0CeA237e4E קנה QTLXעכשיו!

Quantlytica (QTLX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quantlytica (QTLX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M שיא כל הזמנים: $ 0.46176 $ 0.46176 $ 0.46176 שפל כל הזמנים: $ 0.02006395427184804 $ 0.02006395427184804 $ 0.02006395427184804 מחיר נוכחי: $ 0.02035 $ 0.02035 $ 0.02035 למידע נוסף על Quantlytica (QTLX) מחיר

Quantlytica (QTLX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Quantlytica (QTLX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QTLX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QTLXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QTLXטוקניומיקה, חקרו אתQTLXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Quantlytica (QTLX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QTLXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QTLX עכשיו את היסטוריית המחירים!

QTLX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן QTLX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QTLX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה QTLXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

