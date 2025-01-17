QTLX

Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.

שֵׁםQTLX

דירוגNo.5052

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע100 000 000

אספקה כוללת100 000 000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.4279230189336038,2025-01-17

המחיר הנמוך ביותר0.01833613138818076,2025-09-04

בלוקצ'יין ציבוריARB

Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

