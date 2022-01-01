Q Protocol (QGOV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Q Protocol (QGOV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Q Protocol (QGOV) מידע QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics. אתר רשמי: https://q.org/ מסמך לבן: https://q.org/files/Q_Whitepaper_v1.0.pdf סייר בלוקים: https://explorer.q.org קנה QGOVעכשיו!

Q Protocol (QGOV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Q Protocol (QGOV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M ההיצע הכולל: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B אספקה במחזור: $ 266.37M $ 266.37M $ 266.37M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M שיא כל הזמנים: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 שפל כל הזמנים: $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 מחיר נוכחי: $ 0.00654 $ 0.00654 $ 0.00654 למידע נוסף על Q Protocol (QGOV) מחיר

Q Protocol (QGOV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Q Protocol (QGOV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QGOV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QGOVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QGOVטוקניומיקה, חקרו אתQGOVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות QGOV מעוניין להוסיף את Q Protocol (QGOV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת QGOV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות QGOV ב-MEXC עכשיו!

Q Protocol (QGOV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QGOVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QGOV עכשיו את היסטוריית המחירים!

QGOV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן QGOV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QGOV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה QGOVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!