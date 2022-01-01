QuantixAI (QAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי QuantixAI (QAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

QuantixAI (QAI) מידע QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. אתר רשמי: https://quantixai.io/ מסמך לבן: https://quantixai.io/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 קנה QAIעכשיו!

QuantixAI (QAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור QuantixAI (QAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 81.51M $ 81.51M $ 81.51M ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 804.45K $ 804.45K $ 804.45K FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B שיא כל הזמנים: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 שפל כל הזמנים: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 מחיר נוכחי: $ 101.33 $ 101.33 $ 101.33 למידע נוסף על QuantixAI (QAI) מחיר

QuantixAI (QAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של QuantixAI (QAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QAIטוקניומיקה, חקרו אתQAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

