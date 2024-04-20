QAI

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

שֵׁםQAI

דירוגNo.424

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)868.20%

אספקת מחזור804,455.02235056

מקסימום היצע10,000,000

אספקה כוללת10,000,000

שיעור מחזור0.0804%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים109.65198639977727,2025-07-13

המחיר הנמוך ביותר2.109046466218064,2024-04-20

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואQuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
QAI/USDT
QuantixAI
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (QAI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
QAI/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (QAI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...