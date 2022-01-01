PussFi (PUSS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PussFi (PUSS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PussFi (PUSS) מידע $PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS. אתר רשמי: https://puss.meme מסמך לבן: https://puss.meme/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://tronscan.org/#/token20/TX5eXdf8458bZ77fk8xdvUgiQmC3L93iv7 קנה PUSSעכשיו!

PussFi (PUSS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PussFi (PUSS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 878.82M $ 878.82M $ 878.82M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.76M $ 5.76M $ 5.76M שיא כל הזמנים: $ 0.014806 $ 0.014806 $ 0.014806 שפל כל הזמנים: $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 מחיר נוכחי: $ 0.005762 $ 0.005762 $ 0.005762 למידע נוסף על PussFi (PUSS) מחיר

PussFi (PUSS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PussFi (PUSS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PUSS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PUSSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PUSSטוקניומיקה, חקרו אתPUSSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PUSS מעוניין להוסיף את PussFi (PUSS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PUSS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PUSS ב-MEXC עכשיו!

PussFi (PUSS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PUSSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PUSS עכשיו את היסטוריית המחירים!

PUSS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PUSS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PUSS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PUSSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

