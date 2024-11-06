PUSS

$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

שֵׁםPUSS

דירוגNo.1419

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.11%

אספקת מחזור878,824,621

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.8788%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.014740617188837304,2025-04-14

המחיר הנמוך ביותר0.002662291160433573,2024-11-06

בלוקצ'יין ציבוריTRX

$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

PUSS/USDT
PussFi
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PUSS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
PUSS/USDT
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PUSS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
