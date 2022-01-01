Propbase (PROPS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Propbase (PROPS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Propbase (PROPS) מידע Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem אתר רשמי: https://www.propbase.app/ מסמך לבן: https://www.propbase.app/white-paper סייר בלוקים: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 קנה PROPSעכשיו!

Propbase (PROPS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Propbase (PROPS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.58M $ 12.58M $ 12.58M ההיצע הכולל: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B אספקה במחזור: $ 434.52M $ 434.52M $ 434.52M FDV (שווי מדולל מלא): $ 34.74M $ 34.74M $ 34.74M שיא כל הזמנים: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 שפל כל הזמנים: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 מחיר נוכחי: $ 0.028954 $ 0.028954 $ 0.028954 למידע נוסף על Propbase (PROPS) מחיר

Propbase (PROPS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Propbase (PROPS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PROPS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PROPSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PROPSטוקניומיקה, חקרו אתPROPSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PROPS מעוניין להוסיף את Propbase (PROPS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PROPS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PROPS ב-MEXC עכשיו!

Propbase (PROPS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PROPSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PROPS עכשיו את היסטוריית המחירים!

PROPS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PROPS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PROPS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PROPSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

