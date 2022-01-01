PLEARN (PLN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PLEARN (PLN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PLEARN (PLN) מידע The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. אתר רשמי: https://www.plearn.finance מסמך לבן: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B קנה PLNעכשיו!

PLEARN (PLN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PLEARN (PLN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M ההיצע הכולל: $ 343.97M $ 343.97M $ 343.97M אספקה במחזור: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M שיא כל הזמנים: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 שפל כל הזמנים: $ 0.020125240519386037 $ 0.020125240519386037 $ 0.020125240519386037 מחיר נוכחי: $ 0.02013 $ 0.02013 $ 0.02013 למידע נוסף על PLEARN (PLN) מחיר

PLEARN (PLN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PLEARN (PLN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PLN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PLNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PLNטוקניומיקה, חקרו אתPLNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PLN מעוניין להוסיף את PLEARN (PLN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PLN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PLN ב-MEXC עכשיו!

PLEARN (PLN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PLNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PLN עכשיו את היסטוריית המחירים!

PLN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PLN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PLN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PLNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

