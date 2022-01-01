DePHY (PHY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DePHY (PHY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DePHY (PHY) מידע DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. אתר רשמי: https://dephy.io מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view סייר בלוקים: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 קנה PHYעכשיו!

DePHY (PHY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DePHY (PHY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 572.20K $ 572.20K $ 572.20K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M שיא כל הזמנים: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 שפל כל הזמנים: $ 0.006920474790342994 $ 0.006920474790342994 $ 0.006920474790342994 מחיר נוכחי: $ 0.007915 $ 0.007915 $ 0.007915 למידע נוסף על DePHY (PHY) מחיר

DePHY (PHY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DePHY (PHY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PHY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PHYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PHYטוקניומיקה, חקרו אתPHYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PHY מעוניין להוסיף את DePHY (PHY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PHY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PHY ב-MEXC עכשיו!

DePHY (PHY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PHYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PHY עכשיו את היסטוריית המחירים!

PHY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PHY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PHY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PHYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

