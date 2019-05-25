ChainX (PCX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ChainX (PCX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ChainX (PCX) מידע ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. אתר רשמי: https://chainx.org/ מסמך לבן: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf סייר בלוקים: https://scan.chainx.org/

ChainX (PCX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ChainX (PCX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 419.81K $ 419.81K $ 419.81K ההיצע הכולל: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M אספקה במחזור: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (שווי מדולל מלא): $ 704.97K $ 704.97K $ 704.97K שיא כל הזמנים: $ 18 $ 18 $ 18 שפל כל הזמנים: $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 מחיר נוכחי: $ 0.03357 $ 0.03357 $ 0.03357 למידע נוסף על ChainX (PCX) מחיר

ChainX (PCX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ChainX (PCX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PCX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PCXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PCXטוקניומיקה, חקרו אתPCXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PCX מעוניין להוסיף את ChainX (PCX) לפורטפוליו שלך?

ChainX (PCX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PCXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PCX עכשיו את היסטוריית המחירים!

PCX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PCX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PCX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PCXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

