PCX

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

שֵׁםPCX

דירוגNo.2482

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.14%

אספקת מחזור12,505,374.7

מקסימום היצע21,000,000

אספקה כוללת12,505,374.7

שיעור מחזור0.5954%

תאריך הנפקה2019-05-25 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים19.7293763557,2020-08-27

המחיר הנמוך ביותר0.025468986400567124,2025-04-08

בלוקצ'יין ציבוריPCX

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

PCX/USDT
ChainX
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PCX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
מידע
PCX/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PCX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
