PAX Gold (PAXG) מידע Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. אתר רשמי: https://www.paxos.com/paxgold/ מסמך לבן: https://www.paxos.com/pax-gold סייר בלוקים: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe קנה PAXGעכשיו!

PAX Gold (PAXG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PAX Gold (PAXG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 952.61M $ 952.61M $ 952.61M ההיצע הכולל: $ 281.73K $ 281.73K $ 281.73K אספקה במחזור: $ 281.73K $ 281.73K $ 281.73K FDV (שווי מדולל מלא): $ 952.61M $ 952.61M $ 952.61M שיא כל הזמנים: $ 3,574.73 $ 3,574.73 $ 3,574.73 שפל כל הזמנים: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 מחיר נוכחי: $ 3,381.34 $ 3,381.34 $ 3,381.34 למידע נוסף על PAX Gold (PAXG) מחיר

PAX Gold (PAXG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PAX Gold (PAXG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PAXG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PAXGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PAXGטוקניומיקה, חקרו אתPAXGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

PAX Gold (PAXG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PAXGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PAXG עכשיו את היסטוריית המחירים!

PAXG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PAXG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PAXG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PAXGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

