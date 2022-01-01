Oobit (OOBIT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Oobit (OOBIT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Oobit (OOBIT) מידע Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem. אתר רשמי: https://www.obttoken.com/ מסמך לבן: https://docsend.com/v/q96zw/obt סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22 קנה OOBITעכשיו!

Oobit (OOBIT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Oobit (OOBIT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M שיא כל הזמנים: $ 0.1394 $ 0.1394 $ 0.1394 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.01194 $ 0.01194 $ 0.01194 למידע נוסף על Oobit (OOBIT) מחיר

Oobit (OOBIT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Oobit (OOBIT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OOBIT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OOBITהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OOBITטוקניומיקה, חקרו אתOOBITהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OOBIT מעוניין להוסיף את Oobit (OOBIT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OOBIT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OOBIT ב-MEXC עכשיו!

Oobit (OOBIT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OOBITעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OOBIT עכשיו את היסטוריית המחירים!

OOBIT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OOBIT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OOBIT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OOBITעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

