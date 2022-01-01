ECOMI (OMI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ECOMI (OMI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ECOMI (OMI) מידע The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. אתר רשמי: https://ecomi.notion.site/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e קנה OMIעכשיו!

ECOMI (OMI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ECOMI (OMI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 105.65M $ 105.65M $ 105.65M ההיצע הכולל: $ 305.28B $ 305.28B $ 305.28B אספקה במחזור: $ 279.56B $ 279.56B $ 279.56B FDV (שווי מדולל מלא): $ 115.37M $ 115.37M $ 115.37M שיא כל הזמנים: $ 0.0009205 $ 0.0009205 $ 0.0009205 שפל כל הזמנים: $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 מחיר נוכחי: $ 0.0003779 $ 0.0003779 $ 0.0003779 למידע נוסף על ECOMI (OMI) מחיר

ECOMI (OMI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ECOMI (OMI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OMI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OMIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OMIטוקניומיקה, חקרו אתOMIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ECOMI (OMI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OMIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OMI עכשיו את היסטוריית המחירים!

