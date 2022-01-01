ORBOFI (OBI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ORBOFI (OBI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. אתר רשמי: https://www.orbofi.com/ מסמך לבן: https://wiki.orbofi.com/learn סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873

ORBOFI (OBI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ORBOFI (OBI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 627.86K $ 627.86K $ 627.86K ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M שיא כל הזמנים: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 שפל כל הזמנים: $ 0.000592077223243982 $ 0.000592077223243982 $ 0.000592077223243982 מחיר נוכחי: $ 0.000561 $ 0.000561 $ 0.000561 למידע נוסף על ORBOFI (OBI) מחיר

ORBOFI (OBI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ORBOFI (OBI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OBI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OBIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OBIטוקניומיקה, חקרו אתOBIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OBI מעוניין להוסיף את ORBOFI (OBI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OBI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OBI ב-MEXC עכשיו!

ORBOFI (OBI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OBIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OBI עכשיו את היסטוריית המחירים!

OBI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OBI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OBI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OBIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

