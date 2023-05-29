OBI

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

שֵׁםOBI

דירוגNo.2456

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור1,119,180,800

מקסימום היצע2,000,000,000

אספקה כוללת2,000,000,000

שיעור מחזור0.5595%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.0798735346925323,2023-05-29

המחיר הנמוך ביותר0.000369650979778474,2025-09-05

בלוקצ'יין ציבוריBSC

Loading...