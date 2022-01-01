NuNet (NTX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NuNet (NTX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NuNet (NTX) מידע NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. אתר רשמי: https://nunet.io מסמך לבן: https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935

NuNet (NTX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NuNet (NTX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.94M $ 6.94M $ 6.94M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 504.08M $ 504.08M $ 504.08M FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.77M $ 13.77M $ 13.77M שיא כל הזמנים: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 שפל כל הזמנים: $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 מחיר נוכחי: $ 0.01377 $ 0.01377 $ 0.01377 למידע נוסף על NuNet (NTX) מחיר

NuNet (NTX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NuNet (NTX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NTX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NTXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NTXטוקניומיקה, חקרו אתNTXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NTX מעוניין להוסיף את NuNet (NTX) לפורטפוליו שלך?

NuNet (NTX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NTXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NTX עכשיו את היסטוריית המחירים!

NTX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NTX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NTX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NTXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

