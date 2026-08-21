NSGP Governance מחיר היום

מחיר NSGP Governance (NSG) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.008354, עם שינוי של 0.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NSG ל ILS הוא ₪ 0.008354 לכל NSG.

NSGP Governance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NSG. ב‑24 השעות האחרונות, NSG סחר בין ₪ 0.008354 (נמוך) ל ₪ 0.008499 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NSG נע ב -1.02% בשעה האחרונה ו -3.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 6.23K.

NSGP Governance (NSG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 6.23K₪ 6.23K ₪ 6.23K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 33.42M₪ 33.42M ₪ 33.42M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של NSGP Governance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 6.23K. ההיצע במחזור של NSG הוא --, עם היצע כולל של 4000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 33.42M.