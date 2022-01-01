NFPrompt (NFP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NFPrompt (NFP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NFPrompt (NFP) מידע NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators. אתר רשמי: https://nfprompt.io/ מסמך לבן: https://docs.nfprompt.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136 קנה NFPעכשיו!

NFPrompt (NFP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NFPrompt (NFP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 32.70M $ 32.70M $ 32.70M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 472.94M $ 472.94M $ 472.94M FDV (שווי מדולל מלא): $ 69.14M $ 69.14M $ 69.14M שיא כל הזמנים: $ 1.5653 $ 1.5653 $ 1.5653 שפל כל הזמנים: $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 מחיר נוכחי: $ 0.06914 $ 0.06914 $ 0.06914 למידע נוסף על NFPrompt (NFP) מחיר

NFPrompt (NFP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NFPrompt (NFP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NFP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NFPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NFPטוקניומיקה, חקרו אתNFPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NFP מעוניין להוסיף את NFPrompt (NFP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NFP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NFP ב-MEXC עכשיו!

NFPrompt (NFP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NFPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NFP עכשיו את היסטוריית המחירים!

NFP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NFP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NFP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NFPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

