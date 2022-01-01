Nexo (NEXO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nexo (NEXO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nexo (NEXO) מידע Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. אתר רשמי: https://nexo.com מסמך לבן: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206

Nexo (NEXO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nexo (NEXO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 809.69M $ 809.69M $ 809.69M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B שיא כל הזמנים: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 שפל כל הזמנים: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 מחיר נוכחי: $ 1.2531 $ 1.2531 $ 1.2531 למידע נוסף על Nexo (NEXO) מחיר

Nexo (NEXO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nexo (NEXO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NEXO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NEXOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NEXOטוקניומיקה, חקרו אתNEXOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Nexo (NEXO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NEXOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NEXO עכשיו את היסטוריית המחירים!

NEXO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NEXO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NEXO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NEXOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

