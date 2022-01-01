Mysterium (MYST) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mysterium (MYST), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mysterium (MYST) מידע Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. אתר רשמי: https://mysterium.network/ מסמך לבן: https://mysterium.network/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 קנה MYSTעכשיו!

Mysterium (MYST) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mysterium (MYST), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M ההיצע הכולל: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M אספקה במחזור: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M שיא כל הזמנים: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 שפל כל הזמנים: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 מחיר נוכחי: $ 0.205 $ 0.205 $ 0.205 למידע נוסף על Mysterium (MYST) מחיר

Mysterium (MYST) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mysterium (MYST) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MYST אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MYSTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MYSTטוקניומיקה, חקרו אתMYSTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MYST מעוניין להוסיף את Mysterium (MYST) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MYST, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MYST ב-MEXC עכשיו!

Mysterium (MYST) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MYSTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MYST עכשיו את היסטוריית המחירים!

MYST חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MYST עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MYST משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MYSTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!